Бывший работник Госкино Сергей Семкин получит миллион гривен за 11 лет вынужденного прогула

15:42, 2 сентября 2025
Кабмин восстановил Семкина в должности и сразу уволил по соглашению сторон — ему компенсируют 1,1 миллиона гривен зарплаты.
Кабинет Министров по решению суда восстановил Сергея Семкина в должности первого заместителя главы Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино). Также ему выплатят более 1,1 млн грн среднего заработка за время вынужденного прогула. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В 2014 году Семкина уволили из Госкино в соответствии с законом «Об очищении власти». После этого он обжаловал решение правительства в Окружном административном суде Киева, требуя признать его противоправным и восстановить его в должности.

Дело неоднократно откладывали из-за ожидания решения Конституционного суда относительно положений закона о люстрации. Позже, после ликвидации ОАСК, производство передали в Винницкий окружной админсуд. В июле 2025 года этот суд признал увольнение Семкина незаконным, постановил восстановить его в должности с октября 2014 года и взыскать с Госкино 1 121 276,94 грн компенсации за 2723 дня вынужденного прогула.

Апелляцию, поданную Госкино, оставили без движения из-за неуплаты судебного сбора.

Во исполнение решения суда Кабмин 1 сентября 2025 года распоряжением №913 восстановил Семкина в должности. В тот же день другим распоряжением №914 правительство уволило его уже по соглашению сторон.

суд зарплата Кабинет Министров Украины

