ДСНС та S.T.A.L.K.E.R. 2 об’єдналися у проекті з підвищення мінної безпеки

ДСНС запустила спецпроєкт зі Скіфом із гри S.T.A.L.K.E.R. 2, щоб навчити підлітків правилам мінної безпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Близько 23% території України залишаються потенційно небезпечними через мінну загрозу. Щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми, Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила спільний проект із героєм гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від GSC Game World — Скіфом.

У рамках кампанії персонаж на власному прикладі демонструє, як правильно діяти у небезпечних ситуаціях: не ризикувати, дотримуватися чітких правил і пам’ятати, що обережність рятує життя.

«Вибухонебезпечні предмети підступні. Їх не видно одразу, а помилка може стати останньою. Не торкайся нічого підозрілого! Бути сміливим, сталкере, — це бути обережним», — звертається Скіф до гравців.

Головна мета проекту — донести правила мінної безпеки до підлітків 14–17 років. Саме ця група, за результатами дослідження ЮНІСЕФ та Rating Group (2024), найчастіше вдається до ризикованої поведінки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.