ГСЧС и S.T.A.L.K.E.R. 2 объединились в проекте по повышению минной безопасности

ГСЧС запустила спецпроект со Скифом из игры S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы научить подростков правилам минной безопасности.

Около 23% территории Украины остаются потенциально опасными из-за минной угрозы. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям запустила совместный проект с героем игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World — Скифом.

В рамках кампании персонаж на собственном примере демонстрирует, как правильно действовать в опасных ситуациях: не рисковать, придерживаться чётких правил и помнить, что осторожность спасает жизнь.

«Взрывоопасные предметы коварны. Их не видно сразу, а ошибка может стать последней. Не трогай ничего подозрительного! Быть смелым, сталкер, — значит быть осторожным», — обращается Скиф к игрокам.

Главная цель проекта — донести правила минной безопасности до подростков 14–17 лет. Именно эта группа, по результатам исследования ЮНИСЕФ и Rating Group (2024), чаще всего прибегает к рискованному поведению.

