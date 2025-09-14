На київській Оболоні чоловік за годину пограбував двох дітей

38-річний чоловік відібрав телефон і навушники, суд обрав арешт із заставою.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столичному районі Оболонь 38-річний киянин протягом години пограбував двох дітей віком 12 і 13 років, після чого його оперативно затримала поліція. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що підозрюваний, пересуваючись на велосипеді, помітив 13-річну дівчинку з мобільним телефоном у руках, вихопив його і втік. Через годину цей самий чоловік зірвав навушники з голови 12-річного хлопчика. Поліція швидко затримала зловмисника, яким виявився киянин, неодноразово засуджений за майнові злочини в минулому.

Дії грабіжника кваліфіковано за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене повторно в умовах воєнного стану. Керівник Оболонської окружної прокуратури Олександр Іванов, який є старшим групи ювенальних прокурорів у цій справі, подав клопотання до суду про застосування до підозрюваного найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 212 тисяч гривень. Суд задовольнив клопотання прокурора.

Згідно з санкцією статті, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.