На киевской Оболони мужчина за час ограбил двух детей

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В столичном районе Оболонь 38-летний киевлянин в течение часа ограбил двух детей в возрасте 12 и 13 лет, после чего его оперативно задержала полиция. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что подозреваемый, передвигаясь на велосипеде, заметил 13-летнюю девочку с мобильным телефоном в руках, выхватил его и убежал. Через час этот же мужчина сорвал наушники с головы 12-летнего мальчика. Полиция быстро задержала злоумышленника, которым оказался киевлянин, неоднократно судимый за имущественные преступления в прошлом.

Действия грабителя квалифицированы по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное повторно в условиях военного положения. Руководитель Оболонской окружной прокуратуры Александр Иванов, который является старшим группы ювенальных прокуроров по этому делу, подал ходатайство в суд о применении к подозреваемому самой строгой меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 212 тысяч гривен. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Согласно санкции статьи, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

