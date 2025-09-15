НАБУ закрило провадження щодо виробника тепловізорів Archer через відсутність складу злочину

У НАБУ заявили, що за результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадовців Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро повідомило, що закрило кримінального провадження, пов’язаного з компанією Archer. Про це йдеться у заяві НАБУ.

Зазначається, що за результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення.

«Підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Європейського Союзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі ухвалене законне рішення», - заявили у НАБУ.

Національне антикорупційне бюро додало, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності.

«Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур», - підкреслили у НАБУ.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року НАБУ провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Про це заявляв керівник компанії.

Під час обшуків представники НАБУ вилучили телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів. Компанія добровільно передала техніку, всі паролі і документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.