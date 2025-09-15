НАБУ закрыло производство в отношении производителя тепловизоров Archer из-за отсутствия состава преступления

В НАБУ заявили, что по результатам расследования не собрано достаточно доказательств, указывающих на наличие в действиях должностных лиц Минобороны и компании Archer состава уголовного правонарушения.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что закрыло уголовное производство, связанное с компанией Archer. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

Отмечается, что по результатам расследования не собрано достаточно доказательств, которые бы указывали на наличие в действиях должностных лиц Минобороны и компании Archer состава уголовного правонарушения.

«Основанием для начала расследования стали материалы финансового мониторинга одной из стран Европейского Союза. После полного изучения всех обстоятельств закупки было принято законное решение», — заявили в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро добавило, что первоначальные оценки не всегда приводят к установлению факта преступления или привлечению к ответственности.

«В то же время такие случаи становятся основанием для совершенствования работы и внутренних процедур», — подчеркнули в НАБУ.

Напомним, в октябре 2023 года НАБУ провело обыски в офисах и местах проживания сотрудников единственного в Украине производителя охлаждаемых тепловизионных прицелов Archer. Об этом заявлял руководитель компании.

Во время обысков представители НАБУ изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов. Компания добровольно передала технику, все пароли и документы.

