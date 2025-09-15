В Україні мінімальна зарплата зросте до 8647 гривень, а прожитковий мінімум – до 3209 гривень

Середня зарплата в 2026 році зросте до 30 тисяч гривень.

Кабмін схвалив проект Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати на 647 грн — до 8647 грн з 1 січня 2026 року. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк. Востаннє мінімальну зарплату підвищували у квітні 2024 року.

Крім того, середня заробітна плата у 2026 році становитиме 30 032 грн, тобто на 4146 грн більше, ніж 2025 року.

Окрім зростання мінімальної зарплати, уряд планує провести індексацію пенсій для 10,3 млн пенсіонерів з 1 березня 2026 року. На ці потреби передбачено трансферт до Пенсійного фонду в розмірі 251,3 млрд грн. Прожитковий мінімум на одну особу встановлено на рівні 3209 грн на місяць з початку наступного року.

Загалом соціальна сфера отримає значне фінансове підкріплення — на соціальні програми у 2026 році виділено додаткові 161,2 млрд грн. За словами Железняка, джерела такого зростання видатків поки не до кінця зрозумілі, і детальніший аналіз очікується від голови Бюджетного комітету Верховної Ради.

Ключові напрямки соціальних видатків:

Соціальний захист : 467,1 млрд грн, що включає підтримку внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, а також інші соціальні ініціативи.

: 467,1 млрд грн, що включає підтримку внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, а також інші соціальні ініціативи. Ветеранська політика : 17,9 млрд грн на програми інтеграції ветеранів, компенсацію житла та створення ветеранських просторів.

: 17,9 млрд грн на програми інтеграції ветеранів, компенсацію житла та створення ветеранських просторів. Охорона здоров’я : 258 млрд грн, спрямованих на підвищення зарплат медиків, програму медичних гарантій і забезпечення безкоштовними ліками.

: 258 млрд грн, спрямованих на підвищення зарплат медиків, програму медичних гарантій і забезпечення безкоштовними ліками. Наука : 19,9 млрд грн для підтримки молодих учених, оборонних досліджень і наукових розробок.

: 19,9 млрд грн для підтримки молодих учених, оборонних досліджень і наукових розробок. Освіта: 265,4 млрд грн, які підуть на підвищення зарплат педагогів, безкоштовне харчування для школярів і збільшення стипендій.

Прогнози уряду також передбачають зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до 10,3 трлн грн у 2026 році, що на 1,34 трлн грн більше, ніж у 2025 році. Це відповідає реальному зростанню ВВП на 2,4%. Такі макроекономічні показники свідчать про амбітні плани уряду щодо економічного розвитку та соціальної підтримки в умовах війни.

