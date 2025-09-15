Практика судов
  1. В Украине

В Украине минимальная зарплата вырастет до 8647 гривен, а прожиточный минимум – до 3209 гривен

20:09, 15 сентября 2025
Средняя зарплата в 2026 году вырастет до 30 тысяч гривен.
В Украине минимальная зарплата вырастет до 8647 гривен, а прожиточный минимум – до 3209 гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение минимальной заработной платы на 647 грн — до 8647 грн с 1 января 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк. Последний раз минимальную зарплату повышали в апреле 2024 года.

Кроме того, средняя заработная плата в 2026 году составит 30 032 грн, то есть на 4146 грн больше, чем в 2025 году.

Помимо роста минимальной зарплаты, правительство планирует провести индексацию пенсий для 10,3 млн пенсионеров с 1 марта 2026 года. На эти нужды предусмотрен трансферт в Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн. Прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 3209 грн в месяц с начала следующего года.

В целом социальная сфера получит значительную финансовую поддержку — на социальные программы в 2026 году выделено дополнительно 161,2 млрд грн. По словам Железняка, источники такого роста расходов пока не до конца понятны, и более подробный анализ ожидается от председателя Бюджетного комитета Верховной Рады.

Ключевые направления социальных расходов:

  • Социальная защита: 467,1 млрд грн, включая поддержку внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью, а также другие социальные инициативы.
  • Ветеранская политика: 17,9 млрд грн на программы интеграции ветеранов, компенсацию жилья и создание ветеранских пространств.
  • Здравоохранение: 258 млрд грн, направленных на повышение зарплат медиков, программу медицинских гарантий и обеспечение бесплатными лекарствами.
  • Наука: 19,9 млрд грн для поддержки молодых ученых, оборонных исследований и научных разработок.
  • Образование: 265,4 млрд грн, которые пойдут на повышение зарплат педагогов, бесплатное питание для школьников и увеличение стипендий.

Прогнозы правительства также предусматривают рост валового внутреннего продукта (ВВП) до 10,3 трлн грн в 2026 году, что на 1,34 трлн грн больше, чем в 2025 году. Это соответствует реальному росту ВВП на 2,4%. Такие макроэкономические показатели свидетельствуют об амбициозных планах правительства по экономическому развитию и социальной поддержке в условиях войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги бюджет зарплата Кабинет Министров Украины пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.

ВККС назначила членов Экспертного совета, который будет помогать отбирать судей Специализированного окружного административного суда

По прогнозам ВККС, активная стадия конкурса будет проходить летом 2026 года.

До 30 тысяч евро за полгода – партнеры ищут советника по коммуникациям для НАБУ и САП

Европейские партнеры ищут «кризисного» коммуникационщика для НАБУ и САП, с которым заключат контракт на сумму до 30 тысяч евро – работать надо будет 6 месяцев.

В рамках реализации соглашения с США о недрах представители США посетили месторождение, где добывают титановые руды — фото

В Минэкономики сообщили о визите партнеров из США на Бирзулевский ГОК и Ликаровское месторождение, где добывают титановые руды в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області