В Украине минимальная зарплата вырастет до 8647 гривен, а прожиточный минимум – до 3209 гривен

Средняя зарплата в 2026 году вырастет до 30 тысяч гривен.

Кабмин одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение минимальной заработной платы на 647 грн — до 8647 грн с 1 января 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк. Последний раз минимальную зарплату повышали в апреле 2024 года.

Кроме того, средняя заработная плата в 2026 году составит 30 032 грн, то есть на 4146 грн больше, чем в 2025 году.

Помимо роста минимальной зарплаты, правительство планирует провести индексацию пенсий для 10,3 млн пенсионеров с 1 марта 2026 года. На эти нужды предусмотрен трансферт в Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн. Прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 3209 грн в месяц с начала следующего года.

В целом социальная сфера получит значительную финансовую поддержку — на социальные программы в 2026 году выделено дополнительно 161,2 млрд грн. По словам Железняка, источники такого роста расходов пока не до конца понятны, и более подробный анализ ожидается от председателя Бюджетного комитета Верховной Рады.

Ключевые направления социальных расходов:

Социальная защита: 467,1 млрд грн, включая поддержку внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью, а также другие социальные инициативы.

Ветеранская политика: 17,9 млрд грн на программы интеграции ветеранов, компенсацию жилья и создание ветеранских пространств.

Здравоохранение: 258 млрд грн, направленных на повышение зарплат медиков, программу медицинских гарантий и обеспечение бесплатными лекарствами.

Наука: 19,9 млрд грн для поддержки молодых ученых, оборонных исследований и научных разработок.

Образование: 265,4 млрд грн, которые пойдут на повышение зарплат педагогов, бесплатное питание для школьников и увеличение стипендий.

Прогнозы правительства также предусматривают рост валового внутреннего продукта (ВВП) до 10,3 трлн грн в 2026 году, что на 1,34 трлн грн больше, чем в 2025 году. Это соответствует реальному росту ВВП на 2,4%. Такие макроэкономические показатели свидетельствуют об амбициозных планах правительства по экономическому развитию и социальной поддержке в условиях войны.

