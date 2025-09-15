Кабмін оновив розпорядження щодо культурних цінностей після трагедії на Каховській ГЕС

Уряд уточнив склад центру, який опікується збереженням культурної спадщини та доручив Мінкультури щоквартально звітувати про збереження цінностей.

Кабмін вніс зміни до розпорядження від 30 червня 2023 року № 590, яке регулює діяльність міжвідомчого Координаційного центру із збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції. Оновлення спрямоване на вдосконалення роботи центру та приведення його складу у відповідність до актуальних назв центральних органів виконавчої влади. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Основним завданням Координаційного центру визначено організацію та координацію заходів, спрямованих на захист і збереження культурної спадщини та цінностей у регіонах, які зазнали руйнувань через катастрофу на Каховській ГЕС. Для цього Міністерству культури та стратегічних комунікацій доручено співпрацювати з органами охорони культурної спадщини обласних військових адміністрацій, щоб забезпечити виконання необхідних заходів. Мінкультури зобов’язали щоквартально звітувати перед Кабінетом Міністрів про прогрес у цій роботі.

Крім того, уряд вніс зміни до додатка розпорядження, уточнивши склад Координаційного центру відповідно до оновлених назв центральних органів виконавчої влади. Ці зміни покликані забезпечити ефективну взаємодію міжвідомчих структур і підвищити результативність зусиль із захисту культурної спадщини в умовах воєнного часу та наслідків екологічної катастрофи.

