Кабмин обновил распоряжение о культурных ценностях после трагедии на Каховской ГЭС

Правительство уточнило состав центра, который занимается сохранением культурного наследия, и поручило Минкультуры ежеквартально отчитываться о сохранении ценностей.

Кабмин внес изменения в распоряжение от 30 июня 2023 года № 590, которое регулирует деятельность межведомственного Координационного центра по сохранению культурного наследия и культурных ценностей на территориях, пострадавших в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции. Обновление направлено на совершенствование работы центра и приведение его состава в соответствие с актуальными названиями центральных органов исполнительной власти. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Основной задачей Координационного центра определена организация и координация мероприятий, направленных на защиту и сохранение культурного наследия и ценностей в регионах, подвергшихся разрушениям из-за катастрофы на Каховской ГЭС. Для этого Министерству культуры и стратегических коммуникаций поручено сотрудничать с органами охраны культурного наследия областных военных администраций, чтобы обеспечить выполнение необходимых мер. Минкультуры обязали ежеквартально отчитываться перед Кабинетом Министров о прогрессе в этой работе.

Кроме того, правительство внесло изменения в приложение распоряжения, уточнив состав Координационного центра в соответствии с обновленными названиями центральных органов исполнительной власти. Эти изменения призваны обеспечить эффективное взаимодействие межведомственных структур и повысить результативность усилий по защите культурного наследия в условиях военного времени и последствий экологической катастрофы.

