В Україні з 2026 року залишать лише один вид соціальної допомоги — уряд погодив законопроект

Замість різних виплат в Україні буде базова соціальна допомога — законопроект.

З 1 січня 2026 року нинішні виплати для малозабезпечених сімей та частину інших допомог об’єднають в єдину систему — базову соціальну допомогу. Відповідний законопроект погодив Уряд. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Зокрема:

- вводиться єдина базова соціальна допомога замість кількох видів (для малозабезпечених, одиноких матерів, багатодітних, осіб з інвалідністю тощо);

- розмір залежатиме від доходів сім’ї, але не може бути нижчим за прожитковий мінімум;

- допомога стане адресною;

- оформлення спростять та переведуть у цифровий формат (через «Дію», ЦНАПи);

- окремий орган адмініструватиме виплати.

Також:

- скасовується поняття «рівень забезпечення прожиткового мінімуму» → вводиться «базова величина», яку щороку встановлюватиме Кабмін;

- формула:

100% базової величини для першого члена сім’ї,

70% - для кожного наступного,

100% - для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю І–ІІ групи;

- нова система замінить дрібні й розпорошені виплати, а загальний розмір допомоги для вразливих категорій буде вищим, ніж вони отримують зараз;

- об’єднання програм зменшить бюрократію й дасть змогу швидше отримати гроші.

Тепер законопроект для розгляду передадуть Верховній Раді.

