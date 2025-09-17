В Україні з 2026 року залишать лише один вид соціальної допомоги — уряд погодив законопроект

З 1 січня 2026 року нинішні виплати для малозабезпечених сімей та частину інших допомог об’єднають в єдину систему — базову соціальну допомогу. Відповідний законопроект погодив Уряд. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Зокрема:
- вводиться єдина базова соціальна допомога замість кількох видів (для малозабезпечених, одиноких матерів, багатодітних, осіб з інвалідністю тощо);
- розмір залежатиме від доходів сім’ї, але не може бути нижчим за прожитковий мінімум;
- допомога стане адресною;
- оформлення спростять та переведуть у цифровий формат (через «Дію», ЦНАПи);
- окремий орган адмініструватиме виплати.
Також:
- скасовується поняття «рівень забезпечення прожиткового мінімуму» → вводиться «базова величина», яку щороку встановлюватиме Кабмін;
- формула:
- нова система замінить дрібні й розпорошені виплати, а загальний розмір допомоги для вразливих категорій буде вищим, ніж вони отримують зараз;
- об’єднання програм зменшить бюрократію й дасть змогу швидше отримати гроші.
Тепер законопроект для розгляду передадуть Верховній Раді.
