В Украине с 2026 года оставят только один вид социальной помощи — правительство одобрило законопроект

С 1 января 2026 года нынешние выплаты для малообеспеченных семей и часть других пособий объединят в единую систему — базовую социальную помощь. Соответствующий законопроект одобрило Правительство. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
В частности:
Также:
- отменяется понятие «уровень обеспечения прожиточного минимума» → вводится «базовая величина», которую ежегодно будет устанавливать Кабмин;
- формула:
- новая система заменит мелкие и разрозненные выплаты, а общий размер помощи для уязвимых категорий будет выше, чем они получают сейчас;
- объединение программ сократит бюрократию и позволит быстрее получать деньги.
Теперь законопроект для рассмотрения будет передан Верховной Раде.
