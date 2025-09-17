Практика судов
В Украине с 2026 года оставят только один вид социальной помощи — правительство одобрило законопроект

18:40, 17 сентября 2025
Вместо разных выплат в Украине будет базовая социальная помощь — законопроект.
В Украине с 2026 года оставят только один вид социальной помощи — правительство одобрило законопроект
Фото: 24tv.ua
С 1 января 2026 года нынешние выплаты для малообеспеченных семей и часть других пособий объединят в единую систему — базовую социальную помощь. Соответствующий законопроект одобрило Правительство. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В частности:

  • вводится единая базовая социальная помощь вместо нескольких видов (для малообеспеченных, одиноких матерей, многодетных, лиц с инвалидностью и т. д.);
  • размер будет зависеть от доходов семьи, но не может быть ниже прожиточного минимума;
  • помощь станет адресной;
  • оформление упростят и переведут в цифровой формат (через «Дію», ЦНАПы);
  • отдельный орган будет администрировать выплаты.

Также:

- отменяется понятие «уровень обеспечения прожиточного минимума» → вводится «базовая величина», которую ежегодно будет устанавливать Кабмин;

- формула:

  • 100% базовой величины для первого члена семьи,
  • 70% — для каждого следующего,
  • 100% — для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I–II группы;

- новая система заменит мелкие и разрозненные выплаты, а общий размер помощи для уязвимых категорий будет выше, чем они получают сейчас;

- объединение программ сократит бюрократию и позволит быстрее получать деньги.

Теперь законопроект для рассмотрения будет передан Верховной Раде.

