З 27 вересня в Україні зміниться Порядок блокування податкових накладних

16:08, 18 вересня 2025
В Україні змінюється Порядок зупинення реєстрації податкових накладних.
Фото: obs.in.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1048, якою внесено зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (постанова від 11.12.2019 №1165).

У Головному управлінні ДПС у Львівській області зазначили, що нові правила, які почнуть діяти з 27 вересня 2025 року, зменшать майже вдвічі кількість платників податків, які стикаються з блокуванням податкових накладних.

Основні зміни: 

- Збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних.

Граничний обсяг постачання зросте до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн, змінено умову в частині кількості платників, на яких керівник може займати аналогічну посаду (зараз 3, планується 5). Очікуваний результат – кількість зареєстрованих податкових накладних зросте щонайменше на 5 %.  

Збільшено поріг для податкових накладних за операціями з невеликими сумами – з 5 до 10 тис. грн та ліміту загального обсягу таких операцій в поточному місяці з 500 тис. грн до 3 млн грн. За прогнозами кількість зареєстрованих податкових накладних зросте вдвічі. 

- Спрощено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних за експортними операціями для підприємств, які працюють на територіях із загрозою боїв, але де активних боїв наразі немає.

- Змінено умови для автоматичної реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування:

  • при автоматичній реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у разі виключення з переліку ризикових для платника податку будуть враховуватися показники позитивної податкової історії;
  • при автоматичній реєстрації у разі врахування таблиці даних платника така реєстрація буде здійснюватися у тому числі і в результаті автоматичного врахування таблиці даних платника.

- Удосконалено механізм автоматичного врахування таблиць даних платника податку.

- Змінено окремі показники позитивної податкової історії, зокрема збільшено ліміти обсягу операцій – з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента зі 100 до 500 тис. грн, змінено умови в частині кількості платників, на яких керівник може займати аналогічну посаду з 3 до 5. Прогнозуємо, що кількість зареєстрованих податкових накладних зросте більше, ніж на 40 %. 

- Змінено критерій ризиковості операцій щодо подання розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника податку на додану вартість з 30 до 90 днів.

«Також запроваджується додаткові механізми, щоб уникнути маніпуляцій із фінзвітністю щодо залишкової вартості основних засобів. На чверть скоротимо кількість таких випадків», - додали у податковій.

