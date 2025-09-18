С 27 сентября в Украине изменится Порядок блокировки налоговых накладных

В Украине меняется Порядок приостановки регистрации налоговых накладных.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров принял постановление №1048, которым внесены изменения в Порядок приостановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (постановление от 11.12.2019 №1165).

В Главном управлении ГНС во Львовской области отметили, что новые правила, которые начнут действовать с 27 сентября 2025 года, почти вдвое сократят количество налогоплательщиков, сталкивающихся с блокировкой налоговых накладных.

Основные изменения:

- Увеличены лимиты для безусловной регистрации налоговых накладных.

Предельный объем поставки вырастет до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тыс. грн. Изменено условие по количеству налогоплательщиков, на которых руководитель может занимать аналогичную должность (сейчас 3, планируется 5). Ожидаемый результат – количество зарегистрированных налоговых накладных вырастет минимум на 5 %.

Повышен порог для налоговых накладных по операциям с небольшими суммами – с 5 до 10 тыс. грн, а также лимит общего объема таких операций в текущем месяце – с 500 тыс. грн до 3 млн грн. По прогнозам, количество зарегистрированных налоговых накладных увеличится вдвое.

- Упрощены признаки безусловной регистрации налоговых накладных по экспортным операциям для предприятий, работающих на территориях с угрозой боевых действий, но без активных боев.

- Изменены условия для автоматической регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки:

при автоматической регистрации в случае исключения налогоплательщика из перечня рисковых будут учитываться показатели положительной налоговой истории;

при автоматической регистрации с учетом таблицы данных плательщика такая регистрация будет происходить также в результате автоматического учета таблицы данных плательщика.

Совершенствован механизм автоматического учета таблиц данных налогоплательщика.

- Изменены отдельные показатели положительной налоговой истории. В частности, увеличены лимиты объема операций – с 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента – со 100 до 500 тыс. грн; также изменены условия по количеству плательщиков, на которых руководитель может занимать аналогичную должность (с 3 до 5). Прогнозируется, что количество зарегистрированных налоговых накладных вырастет более чем на 40 %.

- Изменен критерий рисковости операций при подаче расчетов корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС – с 30 до 90 дней.

«Также внедряются дополнительные механизмы для предотвращения манипуляций с финотчетностью относительно остаточной стоимости основных средств. Мы сократим количество таких случаев на четверть», – добавили в налоговой.

