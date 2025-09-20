Троє військовослужбовців на Київщині продавали пальне з частини: збитки оцінили у $23 тисячі

Трьом військовослужбовцям однієї з частин Київської області повідомлено про підозру у масштабному привласненні дизельного пального. За даними слідства, вони незаконно збули понад 27 тисяч літрів пального на суму 23,5 тисячі доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Слідство встановило, що посадові особи військової частини організували схему систематичного накопичення необлікованих залишків дизельного палива. Для цього вони:
Зокрема, упродовж червня-вересня 2025 року військовослужбовці незаконно привласнили понад 27 тис літрів дизельного пального загальною вагою 22,9 тонни, яке збули за 23,5 тис доларів цивільним особам, шляхом вивезення на автоцистерні з території військової частини.
Щоб замаскувати оборудки, військові змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, переодягали водіїв у форму та надавали фальшиві документи на КПП.
Зловмисників викрито та затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Стороною обвинувачення до суду подано клопотання про застосування до всіх трьох підозрюваних запобіжного заходу у виді тримання під вартою, однак судом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Наразі вказані рішення оскаржуються в апеляційному порядку.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
