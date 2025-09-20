Практика судов
Трое военнослужащих на Киевщине продавали топливо из части: убытки оценили в $23 тысячи

13:48, 20 сентября 2025
В Киевской области военных разоблачили в схеме по присвоению более 27 тысяч литров дизельного горючего, которое они сбывали гражданским по фальшивым документам.
Трем военнослужащим одной из частей Киевской области сообщено о подозрении в масштабном присвоении дизельного топлива. По данным следствия, они незаконно сбыли более 27 тысяч литров топлива на сумму 23,5 тысячи долларов. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Следствие установило, что должностные лица воинской части организовали схему систематического накопления неучтённых остатков дизельного топлива. Для этого они:

  • искусственно завышали нормы расхода, создавая излишки топлива;
  • не отражали их в документации;
  • впоследствии вывозили топливо в автоцистернах по поддельным документам.

В частности, в течение июня–сентября 2025 года военнослужащие незаконно присвоили более 27 тыс. литров дизельного топлива общим весом 22,9 тонны, которое сбыли за 23,5 тыс. долларов гражданским лицам, вывозя его автоцистерной с территории воинской части.

Чтобы замаскировать махинации, военные меняли номера на гражданских грузовиках, переодевали водителей в форму и предоставляли поддельные документы на КПП.

Злоумышленники были разоблачены и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Стороной обвинения в суд подано ходатайство о применении к троим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время данные решения обжалуются в апелляционном порядке.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

