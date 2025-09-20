Практика судів
  1. В Україні

ЗСУ формують окремі штурмові війська з дроновою складовою, — Зеленський

12:54, 20 вересня 2025
Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення штурмових військ.
ЗСУ формують окремі штурмові війська з дроновою складовою, — Зеленський
В Україні створюють окремі штурмові війська з дроновою складовою. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зараз триває підготовка до оголошення цього рішення.

На думку Глави держави, «десь тиждень, десять днів, і все буде працювати».

Він наголосив, що у складі штурмових військ «обов’язково буде дронова складова».

«У нас з’явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025 року хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень–десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим», — заявив президент України під час спілкування із журналістами.

Володимир Зеленський

