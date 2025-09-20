ВСУ формируют отдельные штурмовые войска с дроновой составляющей, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о создании штурмовых войск.

В Украине создают отдельные штурмовые войска с дроновой составляющей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас проводится подготовка к объявлению этого решения.

По мнению главы государства, «где-то неделя, десять дней — и всё будет работать».

Он подчеркнул, что в составе штурмовых войск «обязательно будет дроновая составляющая».

«У нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года хорошие результаты. И мы решили, что нужно выйти в юридическую плоскость. Будем сейчас создавать отдельные штурмовые войска, это решение принято. Сейчас всё готовится, и я думаю, где-то неделя–десять дней и всё будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным», — заявил президент Украины во время общения с журналистами.

