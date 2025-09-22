Практика судів
Як прийняти спадщину, якщо проживаєте за кордоном – роз’яснення МЗС

18:33, 22 вересня 2025
МЗС України оприлюднило роз’яснення для громадян, які проживають за кордоном і хочуть прийняти спадщину.
Як прийняти спадщину, якщо проживаєте за кордоном – роз'яснення МЗС
У Департаменті консульської служби МЗС України надали роз’яснення щодо процедури прийняття спадщини, зокрема для громадян, які проживають за кордоном.

Хто може успадкувати майно?

  • За заповітом: спадкоємцями стають особи, визначені у заповіті.
  • За законом: якщо заповіту немає, він визнаний недійсним, охоплює не все майно або спадкоємці відмовилися від нього, спадщина переходить до родичів у порядку черговості.

Як прийняти спадщину за кордоном?

Якщо спадкоємець не проживав постійно зі спадкодавцем на момент його смерті:

  1. Необхідно звернутися до українського посольства чи консульства для засвідчення підпису на заяві про прийняття спадщини.
  2. Засвідчену заяву можна подати нотаріусу в Україні:
    • особисто, або
    • через довірену особу (оформивши довіреність у консульстві чи посольстві).

Строки

Заяву потрібно подати протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Якщо цього не зробити — особа вважається такою, що відмовилась від спадщини.

Однак:

За письмовою згодою спадкоємців, які вже прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу

За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Документи для заяви у консульстві

  • паспорт громадянина України або закордонний паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);
  • копія свідоцтва про смерть спадкодавця (за кордоном — засвідчена належним чином);
  • копія заповіту (якщо є);
  • документ про сплату консульського збору.

Де відкривається спадщина?

  • Загальне правило: за останнім місцем проживання померлого.
  • Якщо померлий жив за кордоном, але мав майно в Україні:
    • рухоме майно регулюється законами країни проживання (виняток — якщо у заповіті обрано закони країни громадянства);

Важливо: Якщо після складання заповіту померлий змінив громадянство, його вибір законів стає недійсним.

    • нерухоме майно (земля, будинки, квартири) завжди регулюється законами тієї країни, де воно розташоване;
    • майно, яке реєструється в Україні (автомобілі, підприємства), підпадає під українське законодавство.

