Як прийняти спадщину, якщо проживаєте за кордоном – роз’яснення МЗС

МЗС України оприлюднило роз’яснення для громадян, які проживають за кордоном і хочуть прийняти спадщину.

У Департаменті консульської служби МЗС України надали роз’яснення щодо процедури прийняття спадщини, зокрема для громадян, які проживають за кордоном.

Хто може успадкувати майно?

За заповітом : спадкоємцями стають особи, визначені у заповіті.

: спадкоємцями стають особи, визначені у заповіті. За законом: якщо заповіту немає, він визнаний недійсним, охоплює не все майно або спадкоємці відмовилися від нього, спадщина переходить до родичів у порядку черговості.

Як прийняти спадщину за кордоном?

Якщо спадкоємець не проживав постійно зі спадкодавцем на момент його смерті:

Необхідно звернутися до українського посольства чи консульства для засвідчення підпису на заяві про прийняття спадщини. Засвідчену заяву можна подати нотаріусу в Україні: особисто, або

через довірену особу (оформивши довіреність у консульстві чи посольстві).

Строки

Заяву потрібно подати протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Якщо цього не зробити — особа вважається такою, що відмовилась від спадщини.

Однак:

За письмовою згодою спадкоємців, які вже прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу

За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Документи для заяви у консульстві

паспорт громадянина України або закордонний паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);

копія свідоцтва про смерть спадкодавця (за кордоном — засвідчена належним чином);

копія заповіту (якщо є);

документ про сплату консульського збору.

Де відкривається спадщина?

Загальне правило : за останнім місцем проживання померлого.

: за останнім місцем проживання померлого. Якщо померлий жив за кордоном, але мав майно в Україні:

рухоме майно регулюється законами країни проживання (виняток — якщо у заповіті обрано закони країни громадянства);

Важливо: Якщо після складання заповіту померлий змінив громадянство, його вибір законів стає недійсним.

нерухоме майно (земля, будинки, квартири) завжди регулюється законами тієї країни, де воно розташоване;

майно, яке реєструється в Україні (автомобілі, підприємства), підпадає під українське законодавство.

