Як прийняти спадщину, якщо проживаєте за кордоном – роз’яснення МЗС

18:33, 22 вересня 2025
МЗС України оприлюднило роз’яснення для громадян, які проживають за кордоном і хочуть прийняти спадщину.
У Департаменті консульської служби МЗС України надали роз’яснення щодо процедури прийняття спадщини, зокрема для громадян, які проживають за кордоном.
Хто може успадкувати майно?
- За заповітом: спадкоємцями стають особи, визначені у заповіті.
- За законом: якщо заповіту немає, він визнаний недійсним, охоплює не все майно або спадкоємці відмовилися від нього, спадщина переходить до родичів у порядку черговості.
Як прийняти спадщину за кордоном?
Якщо спадкоємець не проживав постійно зі спадкодавцем на момент його смерті:
- Необхідно звернутися до українського посольства чи консульства для засвідчення підпису на заяві про прийняття спадщини.
- Засвідчену заяву можна подати нотаріусу в Україні:
- особисто, або
- через довірену особу (оформивши довіреність у консульстві чи посольстві).
Строки
Заяву потрібно подати протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Якщо цього не зробити — особа вважається такою, що відмовилась від спадщини.
Однак:
За письмовою згодою спадкоємців, які вже прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу
За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.
Документи для заяви у консульстві
- паспорт громадянина України або закордонний паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);
- копія свідоцтва про смерть спадкодавця (за кордоном — засвідчена належним чином);
- копія заповіту (якщо є);
- документ про сплату консульського збору.
Де відкривається спадщина?
- Загальне правило: за останнім місцем проживання померлого.
- Якщо померлий жив за кордоном, але мав майно в Україні:
- рухоме майно регулюється законами країни проживання (виняток — якщо у заповіті обрано закони країни громадянства);
Важливо: Якщо після складання заповіту померлий змінив громадянство, його вибір законів стає недійсним.
- нерухоме майно (земля, будинки, квартири) завжди регулюється законами тієї країни, де воно розташоване;
- майно, яке реєструється в Україні (автомобілі, підприємства), підпадає під українське законодавство.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.