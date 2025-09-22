Как принять наследство, если проживаете за границей – разъяснение МИД

В Департаменте консульской службы МИД Украины дали разъяснение относительно процедуры принятия наследства, в частности для граждан, которые проживают за границей.
Кто может унаследовать имущество?
• По завещанию: наследниками становятся лица, указанные в завещании.
• По закону: если завещания нет, оно признано недействительным, охватывает не все имущество или наследники отказались от него, наследство переходит к родственникам в порядке очередности.
Как принять наследство за границей?
Если наследник не проживал постоянно со наследодателем на момент его смерти:
Сроки
Заявление нужно подать в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Если этого не сделать — лицо считается отказавшимся от наследства.
Однако:
По письменному согласию наследников, которые уже приняли наследство, наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать заявление о принятии наследства нотариусу.
По иску наследника, который пропустил срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.
Документы для заявления в консульстве
Где открывается наследство?
• Общее правило: по последнему месту проживания умершего.
• Если умерший жил за границей, но имел имущество в Украине:
Важно: Если после составления завещания умерший изменил гражданство, его выбор законов становится недействительным.
