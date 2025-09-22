Практика судов
Как принять наследство, если проживаете за границей – разъяснение МИД

18:33, 22 сентября 2025
МИД Украины обнародовал разъяснения для граждан, проживающих за границей и желающих принять наследство.
В Департаменте консульской службы МИД Украины дали разъяснение относительно процедуры принятия наследства, в частности для граждан, которые проживают за границей.

Кто может унаследовать имущество?

• По завещанию: наследниками становятся лица, указанные в завещании.

• По закону: если завещания нет, оно признано недействительным, охватывает не все имущество или наследники отказались от него, наследство переходит к родственникам в порядке очередности.

Как принять наследство за границей?

Если наследник не проживал постоянно со наследодателем на момент его смерти:

  1. Необходимо обратиться в украинское посольство или консульство для засвидетельствования подписи на заявлении о принятии наследства.
  2. Засвидетельствованное заявление можно подать нотариусу в Украине:
  • лично, или
  • через доверенное лицо (оформив доверенность в консульстве или посольстве).

Сроки

Заявление нужно подать в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Если этого не сделать — лицо считается отказавшимся от наследства.

Однако:

По письменному согласию наследников, которые уже приняли наследство, наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать заявление о принятии наследства нотариусу.

По иску наследника, который пропустил срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.

Документы для заявления в консульстве

  • паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт;
  • идентификационный код;
  • военно-учетный документ (для мужчин 18–60 лет);
  • копия свидетельства о смерти наследодателя (за границей — засвидетельствованная должным образом);
  • копия завещания (если есть);
  • документ об уплате консульского сбора.

Где открывается наследство?

• Общее правило: по последнему месту проживания умершего.

• Если умерший жил за границей, но имел имущество в Украине:

  • движимое имущество регулируется законами страны проживания (исключение — если в завещании были выбраны законы страны гражданства);

Важно: Если после составления завещания умерший изменил гражданство, его выбор законов становится недействительным.

  • недвижимое имущество (земля, дома, квартиры) всегда регулируется законами той страны, где оно расположено;
  • имущество, которое регистрируется в Украине (автомобили, предприятия), подпадает под украинское законодательство.

