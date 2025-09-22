ТОП-10 уживаних авто до 5 років: що обирали українці минулого місяця

Минулого місяця українці придбали майже 8 тисяч імпортованих уживаних авто віком до 5 років. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
Загалом у серпні автопарк країни поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом, з яких молодші п’яти років становили 35%.
Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі — 51%. Ще 35% становили бензинові авто, 9% — гібридні, 4% — дизельні та 1% — машини з ГБО.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:
