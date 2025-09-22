Практика судів
ТОП-10 уживаних авто до 5 років: що обирали українці минулого місяця

22:00, 22 вересня 2025
Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі — 51%.
ТОП-10 уживаних авто до 5 років: що обирали українці минулого місяця
Джерело фото: Anatol Rurac / Unsplash
Минулого місяця українці придбали майже 8 тисяч імпортованих уживаних авто віком до 5 років. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Загалом у серпні автопарк країни поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом, з яких молодші п’яти років становили 35%.

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі — 51%. Ще 35% становили бензинові авто, 9% — гібридні, 4% — дизельні та 1% — машини з ГБО.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:

  1. TESLA Model Y — 827 од.
  2. TESLA Model 3 — 452 од.
  3. KIA Niro — 275 од.
  4. NISSAN Rogue — 274 од.
  5. MAZDA CX5 — 233 од.
  6. VOLKSWAGEN Tiguan — 217 од.
  7. HYUNDAI Kona — 186 од.
  8. CHEVROLET Bolt — 159 од.
  9. FORD Escape — 148 од.
  10. AUDI Q5 — 145 од.

