ТОП-10 уживаних авто до 5 років: що обирали українці минулого місяця

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі — 51%.

Джерело фото: Anatol Rurac / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Минулого місяця українці придбали майже 8 тисяч імпортованих уживаних авто віком до 5 років. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Загалом у серпні автопарк країни поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом, з яких молодші п’яти років становили 35%.

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі — 51%. Ще 35% становили бензинові авто, 9% — гібридні, 4% — дизельні та 1% — машини з ГБО.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:

TESLA Model Y — 827 од. TESLA Model 3 — 452 од. KIA Niro — 275 од. NISSAN Rogue — 274 од. MAZDA CX5 — 233 од. VOLKSWAGEN Tiguan — 217 од. HYUNDAI Kona — 186 од. CHEVROLET Bolt — 159 од. FORD Escape — 148 од. AUDI Q5 — 145 од.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.