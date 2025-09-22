ТОП-10 подержанных авто до 5 лет: что выбирали украинцы в прошлом месяце

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили — 51%.

Источник фото: Anatol Rurac / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В прошлом месяце украинцы приобрели почти 8 тысяч импортированных подержанных авто возрастом до 5 лет. Такие данные обнародовали в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Всего в августе автопарк страны пополнили 22,7 тыс. легковушек с пробегом, из которых младше пяти лет составили 35%.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили — 51%. Еще 35% составили бензиновые авто, 9% — гибридные, 4% — дизельные и 1% — машины с ГБО.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто возрастом до 5 лет:

TESLA Model Y — 827 шт. TESLA Model 3 — 452 шт. KIA Niro — 275 шт. NISSAN Rogue — 274 шт. MAZDA CX5 — 233 шт. VOLKSWAGEN Tiguan — 217 шт. HYUNDAI Kona — 186 шт. CHEVROLET Bolt — 159 шт. FORD Escape — 148 шт. AUDI Q5 — 145 шт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.