ТОП-10 подержанных авто до 5 лет: что выбирали украинцы в прошлом месяце

В прошлом месяце украинцы приобрели почти 8 тысяч импортированных подержанных авто возрастом до 5 лет. Такие данные обнародовали в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».
Всего в августе автопарк страны пополнили 22,7 тыс. легковушек с пробегом, из которых младше пяти лет составили 35%.
Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили — 51%. Еще 35% составили бензиновые авто, 9% — гибридные, 4% — дизельные и 1% — машины с ГБО.
ТОП-10 самых популярных подержанных авто возрастом до 5 лет:
