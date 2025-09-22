На Львівщині повідомили про підозру двом чоловікам, які підпалили гараж депутата

Внаслідок пожежі власнику приміщення завдано збитків на понад 80 тис. грн.

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 58-річному та 56-річному мешканцям Львова, які вчинили підпал гаражного приміщення, яке належить депутату Самбірської міської ради.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, інцидент стався у вересні 2023 року.

«Зловмисники ретельно готувалися: обстежили територію, заздалегідь придбали горючі матеріали. Для конспірації неодноразово змінювали транспортні засоби, аби ускладнити відстеження. Після завершення підготовки один із них приїхав на місце, відтиснув двері у гараж, розлив паливо й підпалив його», - заявили у відомстві.

Внаслідок пожежі власнику приміщення завдано збитків на понад 80 тис. грн.

У прокуратурі додали, що під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено речовину рослинного походження, три мобільні телефони та чорнові записи.

Прокуратурою ініційовано обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

