Во Львовской области сообщили о подозрении двум мужчинам, которые подожгли гараж депутата

16:45, 22 сентября 2025
В результате пожара владельцу помещения нанесен ущерб более чем на 80 тыс. грн.
Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении 58-летнему и 56-летнему жителям Львова, которые совершили поджог гаражного помещения, принадлежащего депутату Самборского городского совета.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, инцидент произошел в сентябре 2023 года.

«Злоумышленники тщательно готовились: обследовали территорию, заранее приобрели горючие материалы. Для конспирации неоднократно меняли транспортные средства, чтобы усложнить отслеживание. После завершения подготовки один из них приехал на место, отжал двери в гараж, разлил топливо и поджег его», — заявили в ведомстве.

В результате пожара владельцу помещения нанесен ущерб на сумму более 80 тыс. грн.

В прокуратуре добавили, что во время обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты вещество растительного происхождения, три мобильных телефона и черновые записи.

Прокуратура инициировала избрание подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

