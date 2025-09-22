Во Львовской области сообщили о подозрении двум мужчинам, которые подожгли гараж депутата

В результате пожара владельцу помещения нанесен ущерб более чем на 80 тыс. грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении 58-летнему и 56-летнему жителям Львова, которые совершили поджог гаражного помещения, принадлежащего депутату Самборского городского совета.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, инцидент произошел в сентябре 2023 года.

«Злоумышленники тщательно готовились: обследовали территорию, заранее приобрели горючие материалы. Для конспирации неоднократно меняли транспортные средства, чтобы усложнить отслеживание. После завершения подготовки один из них приехал на место, отжал двери в гараж, разлил топливо и поджег его», — заявили в ведомстве.

В результате пожара владельцу помещения нанесен ущерб на сумму более 80 тыс. грн.

В прокуратуре добавили, что во время обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты вещество растительного происхождения, три мобильных телефона и черновые записи.

Прокуратура инициировала избрание подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.