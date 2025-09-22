Практика судів
ВАКС виправдав колишнього мера Чорноморська та двох експосадовців Держводагентства

21:39, 22 вересня 2025
Вищий антикорупційний суд виправдав трьох обвинувачених і скасував арешти їхнього майна.
У понеділок, 22 вересня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок щодо трьох осіб. Про це повідомили у ВАКС. 

ВАКС визнав невинуватими колишнього міського голову Чорноморська, ексзаступника голови Держводагентства та ще одного посадовця цього відомства.  За даними ЗМІ, йдеться про колишнього мера Чорноморська Валерія Хмельнюка.

Їх виправдали через відсутність складу злочину у пред’явлених обвинуваченнях. Усіх обвинувачували у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Крім того, скасовано арешти майна, накладені в межах цього провадження. Вирок поки що не набрав чинності й може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС упродовж 30 днів.

ВАКС

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

