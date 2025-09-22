ВАКС оправдал бывшего мэра Черноморска и двух экс-должностных лиц Госводагентства

Высший антикоррупционный суд оправдал троих обвиняемых и отменил аресты их имущества.

В понедельник, 22 сентября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор в отношении трех человек. Об этом сообщили в ВАКСе.

ВАКС признал невиновными бывшего городского голову Черноморска, экс-замглавы Госводагентства и еще одного должностного лица этого ведомства.

По данным СМИ, речь идет о бывшем мэре Черноморска Валерии Хмельнюке.

Их оправдали из-за отсутствия состава преступления в предъявленных обвинениях. Всех обвиняли в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Кроме того, отменены аресты имущества, наложенные в рамках этого производства. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней.

