САП вимагає визнати необґрунтованими активи, якими користується керівник Держмитниці Сергій Звягінцев

15:29, 23 вересня 2025
За даними САП, будинок вартістю понад 3,2 млн грн оформили на родича дружини, проте фактично власником був Звягінцев та його родина.
САП вимагає визнати необґрунтованими активи, якими користується керівник Держмитниці Сергій Звягінцев
Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи, якими користується чинний очільник Державної митної служби України. Загальна вартість майна становить понад 3,2 млн грн. Про це інформує САП.

У відомстві не називають імені фігуранта, однак чинним виконувачем обовʼязків голови Державної митної служби є Сергій Звягінцев.

Так, прокурор САП на підставі матеріалів НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів головного митника.

Йдеться про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

САП вказує, що ця нерухомість була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.

Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора в порядку забезпечення позову на активи накладено арешт.

Представництво держави в суді в цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

