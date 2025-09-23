САП требует признать необоснованными активы, которыми пользуется руководитель Гостаможни Сергей Звягинцев

По данным САП, дом стоимостью более 3,2 млн грн оформили на родственника жены, однако фактическим владельцем был Звягинцев и его семья.

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать необоснованными активы, которыми пользуется действующий глава Государственной таможенной службы Украины. Общая стоимость имущества составляет более 3,2 млн грн. Об этом информирует САП.

В ведомстве не называют имени фигуранта, однако действующим исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы является Сергей Звягинцев.

Так, прокурор САП на основании материалов НАБУ обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов главного таможенника.

Речь идет о жилом доме площадью 236,8 кв. м и земельном участке под Киевом, на котором он расположен.

САП указывает, что эта недвижимость была оформлена на близкого родственника жены, однако фактическим владельцем и распорядителем был чиновник и его семья.

Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора в порядке обеспечения иска на активы наложен арест.

Представительство государства в суде по этому делу осуществляется прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

