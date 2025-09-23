На Дніпропетровщині екскерівники лісгоспу постануть перед судом за вирубку дерев на 70 млн грн

Колишніх очільників військового лісгоспу судитимуть за незаконні рубки дерев.

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування стосовно трьох колишніх керівників Новомосковського військового лісгоспу. За даними слідства, посадовці роками дозволяли незаконну вирубку тисяч дерев, що завдало державі багатомільйонних збитків.

Після реорганізації лісгоспу він перейшов у підпорядкування Державного агентства лісових ресурсів, проте понад 20 тисяч гектарів лісу залишилося на балансі Міністерства оборони.

Попри це, колишнє керівництво підприємства видавало приватним компаніям дозволи на вирубку дерев на територіях, які вже не належали до їхньої відповідальності. Отриману деревину реалізовували в інтересах учасників незаконної схеми.

У межах розслідування проведено 40 експертиз. Встановлено, що лише у 2023 році було зрубано дерев на суму понад 68 млн гривень.

Трьом колишнім посадовцям інкримінують перевищення службових повноважень їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

