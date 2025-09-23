В Днепропетровской области экс-руководители лесхоза предстанут перед судом за вырубку деревьев на 70 млн грн

Бывших глав военного лесхоза будут судить за незаконные рубки деревьев.

Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования в отношении трех бывших руководителей Новомосковского военного лесхоза. По данным следствия, чиновники годами разрешали незаконную вырубку тысяч деревьев, что нанесло государству многомиллионный ущерб.

После реорганизации лесхоза он перешел в ведение Государственного агентства лесных ресурсов, однако более 20 тысяч гектаров леса осталось на балансе Министерства обороны.

Несмотря на это, бывшее руководство предприятия выдавало частным компаниям разрешения на вырубку деревьев на территориях, которые уже не относились к их ответственности. Получившуюся древесину реализовывали в интересах участников незаконной схемы.

В рамках расследования проведено 40 экспертиз. Установлено, что только в 2023 году было срублено деревьев на сумму более 68 млн. гривен.

Трем бывшим чиновникам инкриминируют превышение служебных полномочий им грозит до 10 лет лишения свободы.

