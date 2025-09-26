Практика судів
Кабмін дозволив використовувати субвенцію на підвищення кваліфікації асистентів учителів та психологів

09:56, 26 вересня 2025
Субвенція поширюється на педагогів із кадрового резерву.
Кабмін дозволив використання державної субвенції на підвищення кваліфікації асистентів вчителів, практичних психологів та педагогічних працівників, включених до кадрового резерву.

«Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» з метою уточнення переліку категорій педагогічних працівників, на підвищення кваліфікації яких може спрямовуватися субвенція», – повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни передбачають, що субвенція може спрямовуватися на навчання асистентів вчителів і практичних психологів, а також на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які входять до кадрового резерву відповідно до постанови КМУ від 17 жовтня 2023 року №1112.

