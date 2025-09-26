Кабмин разрешил использовать субвенцию на повышение квалификации ассистентов учителей и психологов

Субвенция распространяется на педагогов из кадрового резерва.

Кабмин разрешил использование государственной субвенции на повышение квалификации ассистентов учителей, практических психологов и педагогических работников, включенных в кадровый резерв.

«Внесены изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» с целью уточнения перечня категорий педагогических работников, на повышение квалификации которых может направляться субвенция», — сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения предусматривают, что субвенция может направляться на обучение ассистентов учителей и практических психологов, а также на повышение квалификации педагогических работников, входящих в кадровый резерв в соответствии с постановлением КМУ от 17 октября 2023 года №1112.

