Українець намагався ввезти майже 100 кг російської ікри та крабового м’яса, фото

14:48, 29 вересня 2025
Митники виявили у бусі чоловіка продукцію з маркуванням «РФ, Камчатський край», ввезення якої заборонене.
Українець намагався ввезти майже 100 кг російської ікри та крабового м'яса
На Волині митники виявили в автомобілі українця продукцію походженням з Росії, ввезення якої на митну територію країни заборонено.

Як повідомляє Волинська митниця, чоловік повертався додому з Європи через митний пост «Устилуг». У його бусі виявили майже 100 кг червоної ікри та крабового м’яса орієнтовною вартістю близько 170 тисяч гривень.

Продукція знаходилася у салоні без ознак приховування — у контейнерах та скляних банках. На упаковках було чітке маркування: «РФ, Камчатський край».

Ввезення окремих товарів походженням з РФ на митну територію України заборонено ще з 2015 року. А з квітня 2022 року Кабмін встановив повне ембарго на торгівлю з державою-агресором.

Заборонену продукцію вилучили та передали на склад митниці.

Щодо громадянина складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. ЇЇ санкція передбачає накладення штрафу з конфіскацією предметів порушення або без такої. 

Остаточні рішення у справі прийматиме суд.

митниця

