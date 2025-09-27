Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У яких випадках можна звернутися до суду без сплати судового збору — роз’яснення

14:09, 27 вересня 2025
Судовий збір: що це таке та хто може не платити.
У яких випадках можна звернутися до суду без сплати судового збору — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Судовий збір — це обов’язковий платіж, який справляється за подання заяв чи скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень. Його розмір і порядок сплати регулює Закон України «Про судовий збір». У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, коли сплачується судовий збір та хто має право на звільнення від нього.

Сплачується за подання:

  • позовної заяви
  • апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення
  • заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами
  • заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом
  • інші випадки, відповідно до ЗУ «Про судовий збір»

Хто може не платити судовий збір

Позивачі:

  • у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі
  • у справах про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів тощо
  • у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи
  • у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення
  • громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Всі категорії зазначені у статті 5 Закону України «Про судовий збір».

  • громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб
  • особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти та прирівняні до них особи
  • особи з інвалідністю І та ІІ груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю
  • виборці — у справах про уточнення списку виборців
  • військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, — у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків
  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України — у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав

Всі категорії зазначені у статті 5 Закону України «Про судовий збір».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судовий збір

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо підстав звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який вперше вчинив СЗЧ

За умови добровільного звернення до суду та згоди командира військової частини на подальше проходження засудженим військової служби, військовослужбовець, який вперше вчинив СЗЧ, може бути звільнений, в тому числі Верховним Судом, від кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність за одержання хабаря настає незалежно від факту вчинення певних дій одержувачем хабаря в інтересах іншої особи – Верховний Суд

Успішність задоволення інтересів третіх осіб, які пропонували, обіцяли, надавали неправомірну вигоду, або інших осіб, не впливає на кваліфікацію дій суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 КК – Верховний Суд.

Судова система у 2026 році буде профінансована менш, ніж на 60%: підсумки засідання комітету

Щодо виконання рішень судів, то у бюджеті ДСА на ці потреби уряд пропонує виділити 0,4% від загальної потреби.

Дізнатися, на яку адресу надійде повістка від ТЦК, якщо чоловік не ставав на облік, можна через витяг про місце проживання на порталі Дія

Автоматичне взяття на військовий облік без ТЦК і ВЛК чоловіків 25-60 років відбудеться за місцем проживання, дані про яке візьмуть зокрема з відомчої системи ДМС, а у разі, коли місце проживання не зареєстровано чи не задекларовано — на облік поставлять ТЦК, які визначить Генштаб.

Цивільний кодекс має перетворитися на «супермаркет» правових можливостей для кожного українця – Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук заявив, що до розробки нової редакції Цивільного кодексу буде активно долучене «громадянське суспільство та експерти».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду