У Черкасах недбалість лікаря-анестезіолога призвела до смерті дитини — прокуратура

Лікаря-анестезіолога підозрюють у недбалості, що призвела до смерті 7-річного хлопчика.

У Черкасах лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті 7-річного хлопчика. Про це повідомляє Черкаська окружна прокуратура.

За даними слідства, трагедія сталася у листопаді 2024 року під час планової операції. Медик, ігноруючи встановлені інструкції щодо застосування та дозування наркозу, допустив критичні порушення, які вказують на недбале ставлення до виконання своїх обов’язків. У результаті дитина померла.

У межах розслідування проведено низку експертиз, зокрема комісійну судово-медичну, які підтвердили виявлені порушення. Наразі за клопотанням прокурора лікаря відсторонено від професійної діяльності.

Лікарю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

