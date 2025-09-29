В Черкассах халатность врача-анестезиолога привела к смерти ребенка — прокуратура

Врача-анестезиолога подозревают в халатности, повлекшей смерть 7-летнего мальчика.

В Черкассах врач-анестезиолог сообщил о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 7-летнего мальчика. Об этом сообщает Черкасская окружная прокуратура.

По данным следствия, трагедия произошла в ноябре 2024 во время плановой операции. Медик, игнорируя установленные инструкции по применению и дозировке наркоза, допустил критические нарушения, указывающие на небрежное отношение к исполнению своих обязанностей. В результате ребенок скончался.

В рамках расследования проведен ряд экспертиз, в том числе комиссионная судебно-медицинская, которые подтвердили выявленные нарушения. По ходатайству прокурор врач отстранен от профессиональной деятельности.

Врачу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

