Практика судов
  1. В Украине

В Черкассах халатность врача-анестезиолога привела к смерти ребенка — прокуратура

15:06, 29 сентября 2025
Врача-анестезиолога подозревают в халатности, повлекшей смерть 7-летнего мальчика.
В Черкассах халатность врача-анестезиолога привела к смерти ребенка — прокуратура
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах врач-анестезиолог сообщил о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 7-летнего мальчика. Об этом сообщает Черкасская окружная прокуратура.

По данным следствия, трагедия произошла в ноябре 2024 во время плановой операции. Медик, игнорируя установленные инструкции по применению и дозировке наркоза, допустил критические нарушения, указывающие на небрежное отношение к исполнению своих обязанностей. В результате ребенок скончался.

В рамках расследования проведен ряд экспертиз, в том числе комиссионная судебно-медицинская, которые подтвердили выявленные нарушения. По ходатайству прокурор врач отстранен от профессиональной деятельности.

Врачу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Черкассы больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Представители общественных организаций будут проходить тренинг в НШСУ перед тем, как оценивать судей – какие предложения к положению о регулярном оценивании судьи подготовила рабочая группа

По словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

ВККС после 3 часов обсуждения не утвердила положение о регулярном оценивании судьи

После почти 3 часов обсуждения ВККС решила объявить перерыв в вопросе относительно утверждения Положения о регулярном оценивании судьи.

Кабмин перераспределил 23 млн грн на выплаты по решениям зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины

23,6 млн грн, выделенные Минюсту на обеспечение защиты интересов Украины при урегулировании споров в зарубежных юрисдикционных органах, пойдут на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.

Верховный Суд высказался относительно оснований освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, который впервые совершил СЗЧ

При условии добровольного обращения в суд и согласия командира воинской части на дальнейшее прохождение осужденным военной службы, военнослужащий, который впервые совершил СЗЧ, может быть освобожден, в том числе Верховным Судом, от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду