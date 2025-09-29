Практика судів
Судова система у 2026 році буде профінансована менш, ніж на 60%: підсумки засідання комітету

11:21, 29 вересня 2025
Щодо виконання рішень судів, то у бюджеті ДСА на ці потреби уряд пропонує виділити 0,4% від загальної потреби.
Фото: Максим Дирдін/Фейсбук
Комітет Верховної Ради з питань правової політики розглянув законопроект 14000 про Державний бюджет на 2026 рік у частині компетенції комітету – фінансування судової влади та Мінюсту.

Члени комітету вислухали обґрунтування додаткових потреб головних розпорядників бюджетних коштів: ДСА, Конституційного Суду та Верховного Суду, ВРП, ВАКС та Мін’юсту, а також деяких розпорядників нижчого рівня, що входять до судової системи.

«Нічого сенсаційного – судова система продовжує недофінансовуватися, як і більшість сфер в період війни. В проекті Бюджету 2026 на судову систему закладено 21,3 млрд грн, а на систему в підпорядкуванні Мінюсту – 18,1 млрд грн. Загальна додаткова мінімальна потреба судової системи, за оцінками розпорядників – майже 16,3 млрд. грн. Додаткова потреба Мінюсту – майже 600 млн грн. Тобто, судова система буде профінансована у 2026 році, по оцінкам розпорядників, менш ніж на 60%», зазначив член Комітету Роман Бабій.

За його словами, чимале здивування викликало ставлення уряду до питання виконання судових рішень, по яким відповідачами є суди та органи суддівського врядування.

«Проблема відсутності бюджетного фінансування в цій частині є у всіх розпорядників – і у ДСА, і у Верховного Суду, і у ВРП, і навіть у КСУ.

Найяскравіший приклад – ДСА, по цій частині Уряд виділив аж 0,4% від загальної потреби на виконання рішень судів. І ми і далі вимушені будемо щось розповідати Раді Європи про подолання проблеми невиконання судових рішень з боку держави (рішення ЄСПЛ у справі Іванов-Бурмич). До речі, при невиконанні добровільно цих судових рішень держава має сплачувати чималий виконавчий збір (правда, як правило, в держбюджет, але сума боргу все одно збільшується) + через невиконання судові органи мають перманентну проблему із блокуванням своїх казначейських рахунків», пояснив Роман Бабій.

Також, за його словами, членів комітету здивувала відмова уряду профінансувати навчання нових суддів всього лише у сумі 9 млн грн.

Представники Мінфіну також не змогли пояснити, чому вони не врахували потребу Мінюсту на створення резервних серверів за кордоном для держреєстрів, на заходи, спрямовані на протидію кіберзагрозам для цих держреєстрів, а також на харчування та медикаменти для установ виконання покарань. «Теж проблема виконання рішень ЄСПЛ, подолання якої з ласки європейських контролюючих органів переноситься вже 7-й рік», зауважив він.

У підсумку комітет прийняв рішення підтримати пропозиції органів судової влади та Мін'юсту на додаткове фінансування у загальній сумі 16,8 млрд грн. Далі ці пропозиції розгляне бюджетний комітет.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета» з посиланням на дані Мінфіну, не враховано пропозиції Вищої ради правосуддя по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя, на загальну суму 16,2 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 10,7 млрд грн.

Водночас у законопроекті «Про Державний бюджет України на 2026 рік», як зазначає Мінфін, «з метою покращення інституційної спроможності Вищого антикорупційного суду» збільшено обсяг інших поточних видатків ВАКС на 2,6 млн грн, а також передбачені видатки для створення та функціонування двох нових вищих спеціалізованих судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС) – в обсязі 2,9 млн гривень.

Також враховано у повному обсязі потребу у капітальних видатках Вищого антикорупційного суду та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі, де розміщуватимуться дисциплінарні інспектори, а також передбачені видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Для решти судів та органів системи правосуддя обсяг інших поточних видатків враховано у обсягах, визначених Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки.

Автор: Наталя Мамченко

