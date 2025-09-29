Судебная система в 2026 году будет профинансирована менее, чем на 60%: итоги заседания комитета

Относительно выполнения решений судов, то в бюджете ГСА на эти нужды правительство предлагает выделить 0,4% от общей потребности.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рассмотрел законопроект 14000 о Государственном бюджете на 2026 год в части компетенции комитета – финансирования судебной власти и Минюста.

Члены комитета выслушали обоснование дополнительных нужд главных распорядителей бюджетных средств: ГСА, Конституционного Суда и Верховного Суда, ВСП, ВАКС и Минюста, а также некоторых распорядителей более низкого уровня, входящих в судебную систему.

«Ничего сенсационного – судебная система продолжает недофинансироваться, как и большинство сфер в период войны. В проекте Бюджета 2026 на судебную систему заложено 21,3 млрд грн, а на систему в подчинении Минюста – 18,1 млрд грн. Общая дополнительная минимальная потребность судебной системы, по оценкам распорядителей – почти 16,3 млрд. грн. Дополнительная потребность Минюста – почти 600 млн грн. То есть, судебная система будет профинансирована в 2026 году, по оценкам распорядителей, менее чем на 60%», отметил член Комитета Роман Бабий.

По его словам, немалое удивление вызвало отношение правительства к вопросу исполнения судебных решений, по которым ответчиками являются суды и органы судейского управления.

«Проблема отсутствия бюджетного финансирования в этой части есть у всех распорядителей – и у ГСА, и у Верховного Суда, и у ВСП, и даже у КСУ.

Самый яркий пример – ГСА, по этой части Правительство выделило аж 0,4% от общей потребности на исполнение решений судов. И мы и дальше вынуждены будем что-то рассказывать Совету Европы о преодолении проблемы невыполнения судебных решений со стороны государства (решение ЕСПЧ по делу Иванов-Бурмич). Кстати, при невыполнении добровольно этих судебных решений государство должно уплачивать немалый исполнительный сбор (правда, как правило, в госбюджет, но сумма долга все равно увеличивается) + из-за невыполнения судебные органы имеют перманентную проблему с блокированием своих казначейских счетов», пояснил Роман Бабий.

Также, по его словам, членов комитета удивил отказ правительства профинансировать обучение новых судей всего лишь в сумме 9 млн грн.

Представители Минфина также не смогли объяснить, почему они не учли потребность Минюста на создание резервных серверов за рубежом для госреестров, на мероприятия, направленные на противодействие киберугрозам для этих госреестров, а также на питание и медикаменты для учреждений исполнения наказаний. «Тоже проблема выполнения решений ЕСПЧ, преодоление которой по милости европейских контролирующих органов переносится уже 7-й год», заметил он.

В итоге комитет принял решение поддержать предложения органов судебной власти и Минюста на дополнительное финансирование в общей сумме 16,8 млрд грн. Далее эти предложения рассмотрит бюджетный комитет.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на данные Минфина, не учтены предложения Высшего совета правосудия по статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия, на общую сумму 16,2 млрд грн, в том числе на оплату труда с начислениями – 10,7 млрд грн.

В то же время в законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», как отмечает Минфин, «с целью улучшения институциональной способности Высшего антикоррупционного суда» увеличен объем других текущих расходов ВАКС на 2,6 млн грн, а также предусмотрены расходы для создания и функционирования двух новых высших специализированных судов – Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС) – в объеме 2,9 млн гривен.

Также учтена в полном объеме потребность в капитальных расходах Высшего антикоррупционного суда и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания, где будут размещаться дисциплинарные инспекторы, а также предусмотрены расходы для создания двух новых высших специализированных судов – Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Для остальных судов и органов системы правосудия объем других текущих расходов учтен в объемах, определенных Бюджетной декларацией на 2026-2028 годы.

Автор: Наталя Мамченко

