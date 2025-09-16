Финансирование судебной власти в 2026 году увеличат на 100 млн по общему фонду и на 800 млн по спецфонду – хотя ВСП предлагал увеличить на 16,2 млрд грн

В то же время Кабмин учел в полном объеме потребность в капитальных расходах ВАКС и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания и предусмотрел расходы для создания двух новых высших специализированных судов – СОАС и СААС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект Государственного бюджета на 2026 год №14000. По статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия, общий объем расходов предусмотрен в сумме 26,3 млрд грн, в том числе:

из общего фонда – 21,4 млрд грн, что на 100 млн грн больше по сравнению с 2025 годом;

– 21,4 млрд грн, что на 100 млн грн больше по сравнению с 2025 годом; из специального фонда – 4,9 млрд грн, что на 800 млн грн больше по сравнению с 2025 годом.

Не учтены предложения Высшего совета правосудия по статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия, на общую сумму 16,2 млрд грн, в том числе на оплату труда с начислениями – 10,7 млрд грн.

В то же время в законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», как отмечает Минфин, «с целью улучшения институциональной способности Высшего антикоррупционного суда» увеличен объем других текущих расходов ВАКС на 2,6 млн грн, а также предусмотрены расходы для создания и функционирования двух новых высших специализированных судов – Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС) – в объеме 2,9 млн гривен.

Также учтена в полном объеме потребность в капитальных расходах Высшего антикоррупционного суда и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания, где будут размещаться дисциплинарные инспекторы, а также предусмотрены расходы для создания двух новых высших специализированных судов – Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Для остальных судов и органов системы правосудия объем других текущих расходов учтен в объемах, определенных Бюджетной декларацией на 2026–2028 годы.

Вместе с тем, как отмечает Минфин, на 2026 год учтено:

в полном объеме расходы на выплату судейского вознаграждения для фактического количества судей, а также предусмотрены расходы для новоназначенных судей, размер судейского вознаграждения сохранен на уровне 2025 года; расходы на оплату труда работников аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия с учетом изменения юрисдикции и типа государственного органа для определения должностных окладов государственным служащим апелляционных и местных судов; расходы на оплату труда с начислениями для службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия; расходы на оплату труда с начислениями на дополнительную численность судей и работников Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (выполнение Плана Ukraine Facility на 2024–2027 годы (реформа развития институциональной способности антикоррупционной инфраструктуры); расходы на оплату труда с начислениями для создания и функционирования двух новых высших специализированных судов – Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда (выполнение Плана Ukraine Facility на 2024–2027 годы (реформа усиления подотчетности, добропорядочности и профессионализма судебной власти); на другие текущие расходы – 1,3 млрд грн; на капитальные расходы – 1,9 млрд гривен.

В то же время по специальному фонду государственного бюджета учтены капитальные расходы в объеме 867,2 млн грн, определенные как приоритетные Государственной судебной администрацией Украины и Верховным Судом.

на выполнение решений судов в пользу судей, работников аппаратов судов и работников органов и учреждений системы правосудия – 2,3 млрд грн.

Объем расходов на указанные цели будет на уровне показателей 2025 года.

«В целом, объем расходов на функционирование системы правосудия определялся с учетом действия в Украине военного положения и приоритетов использования финансового ресурса государства на выполнение задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечению неприкосновенности государственной границы и защиты государства, бесперебойному функционированию бюджетной сферы и жизненно необходимых потребностей жителей территориальных громад, реализации мероприятий территориальной обороны и защиты безопасности населения.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса главные распорядители средств государственного бюджета должны обеспечить эффективное расходование средств, определив приоритетные направления использования имеющегося ресурса», указывает правительство.

Прожиточный минимум для окладов судей

Прожиточный минимум для расчета окладов судей останется на уровне 2102 грн.

Так, Кабмин предлагает установить с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2817 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3512 гривен;

трудоспособных лиц – 3328 гривен;

трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов, - на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года;

лиц, утративших трудоспособность, – 2595 гривен;

лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, – 1600 гривен.

Также в статье 29 предлагается установить, что в 2026 году, начиная с 1 января, для определения разницы между размером пенсии, назначенной в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», и размером пенсии из солидарной системы государственного пенсионного страхования в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» размер пенсии из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования определяется на уровне 3-х прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, но не может превышать размер пенсии, назначенной в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

В 2026 году (начиная с 1 января) для лиц, которым пенсии (ежемесячное пожизненное денежное содержание) назначены в соответствии с законами «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О прокуратуре», «О судоустройстве и статусе судей», «О Конституционном Суде Украины» и которые имеют право на пенсию в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», часть пенсионной выплаты (часть ежемесячного пожизненного денежного содержания), которая определена в соответствии со статьей 27, абзацем 2 ч. 1 и ч. 2 статьи 28 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», финансируется из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, а разница пенсионной выплаты финансируется в соответствии с законодательством.

Также предлагается установить, что, начиная с 1 января, расходы из бюджета Пенсионного фонда Украины на выплату ретроспективных судебных решений и перечисленных пенсий по решению суда осуществляются по отдельным направлениям в разрезе источников их выплаты в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Как указывает правительство, речь идет об обеспечении исполнения решений судов в пределах расходов, определенных бюджетом Пенсионного фонда на 2026 год на условиях порядка, утвержденного постановлением Кабмина от 14 июля 2025 г. № 821 «Об утверждении Порядка осуществления из бюджета Пенсионного фонда Украины расходов на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), назначенных (перечисленных) на исполнение судебных решений».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.