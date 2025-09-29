У Києві судитимуть шахрая, який виманив у вдови військового близько пів мільйона гривень

Протягом пів року він просив у знайомої гроші в борг нібито на закриття кредитів та інші потреби, але всі кошти витрачав на розваги та азартні ігри.

У Києві перед судом постане чоловік, який хитрощами та погрозами виманив у вдови військового близько пів мільйона гривень. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці з’ясували, що 37-річний киянин, дізнавшись про те, що його знайома отримує державні виплати за загиблого чоловіка – військовослужбовця, скористався її довірою. Протягом пів року він просив у неї гроші в борг нібито на закриття кредитів та інші потреби, але всі кошти витрачав на розваги та азартні ігри.

«Коли жінка зрозуміла, що порушник не збирається повертати їй кошти, вона відмовила йому у черговому проханні дати в борг. Після цього зловмисник обурився, прийшов до потерпілої додому та, погрожуючи ножем, змусив її перерахувати ще 130 тисяч гривень. За весь час чоловік ошукав жінку на суму близько пів мільйона гривень», - заявили у поліції.

Слідчі повідомили порушнику про підозру. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. На час слідства чоловік перебував під вартою.

За шахрайство та вимагання обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

