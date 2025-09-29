В Киеве будут судить мошенника, который выманил у вдовы военного около полумиллиона гривен

В течение полугода он просил у знакомой деньги в долг якобы на погашение кредитов и другие нужды, но все средства тратил на развлечения и азартные игры.

В Киеве предстанет перед судом мужчина, который обманом и угрозами выманил у вдовы военного около полумиллиона гривен. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили, что 37-летний киевлянин, узнав о том, что его знакомая получает государственные выплаты за погибшего мужа – военнослужащего, воспользовался ее доверием. В течение полугода он просил у нее деньги в долг якобы на погашение кредитов и другие нужды, но все средства тратил на развлечения и азартные игры.

«Когда женщина поняла, что нарушитель не собирается возвращать ей деньги, она отказала ему в очередной просьбе занять. После этого злоумышленник возмутился, пришел к потерпевшей домой и, угрожая ножом, заставил ее перевести еще 130 тысяч гривен. Всего мужчина обманул женщину на сумму около полумиллиона гривен», – заявили в полиции.

Следователи сообщили нарушителю о подозрении. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. На время следствия мужчина находился под стражей.

За мошенничество и вымогательство обвиняемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

