Суд у США: аборт для неповнолітніх можливий лише за згодою батьків чи рішенням суду

15:42, 29 вересня 2025
Суд у Неваді відмовився зупинити дію закону, який вимагає від неповнолітніх отримати згоду батьків або дозвіл суду на аборт.
У США Окружний суд округу Кларк (штат Невада) відмовився тимчасово зупинити дію закону, який зобов’язує неповнолітніх отримувати згоду батьків або дозвіл суду на проведення аборту. Позов проти цього закону подала організація Planned Parenthood Mar Monte, однак суд не підтримав її вимоги. Про це повідомляє Courthouse News.

Що передбачає закон

Закон, відомий як Senate Bill 510, був ухвалений ще у 1985 році, але нещодавно знову набув чинності. Він встановлює, що:

  • неповнолітня дівчина, яка не перебуває у шлюбі та не є емансипованою, може зробити аборт лише за згодою батьків чи опікунів;
  • альтернативою є судова процедура (judicial bypass), яка дозволяє отримати дозвіл без участі батьків.

Аргументи Planned Parenthood

Правозахисники та юристи організації стверджували, що:

  • закон є надто розмитим і нечітким, зокрема щодо того, як лікарям визначати статус неповнолітньої (одружена вона чи емансипована);
  • термін «розумні зусилля» щодо сповіщення батьків не має чітких стандартів;
  • існує ризик довільного переслідування медиків і затримок у наданні допомоги.

Також Planned Parenthood посилалася на те, що закон суперечив Конституції ще на момент ухвалення, адже тоді діяв прецедент Roe v. Wade.

Рішення суду

Суд відхилив аргументи позивачів, зазначивши:

  • організація не довела наявності конкретних випадків, коли судова процедура не спрацювала;
  • термін «розумні зусилля» не є проблемою, адже закон передбачає наступні кроки, якщо батьків неможливо повідомити;
  • після рішення Верховного суду США у справі Dobbs v. Jackson (2022), яке скасувало Roe v. Wade, підстави визнавати закон неконституційним більше не існують.

Крім того, суд визначив, що Planned Parenthood може оскаржувати лише вимогу про повідомлення батьків, але не має юридичних підстав виступати від імені своїх пацієнтів щодо процедури судового дозволу.

Контекст

Раніше федеральний суд у Неваді скасував давню заборону на виконання цього закону, аргументуючи, що після Dobbs право на аборт більше не захищене Конституцією США.

Апеляційний суд Дев’ятого округу відмовився зупиняти дію закону, що й змусило Planned Parenthood подати позов до суду штату.

