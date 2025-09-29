Суд у США: аборт для неповнолітніх можливий лише за згодою батьків чи рішенням суду

У США Окружний суд округу Кларк (штат Невада) відмовився тимчасово зупинити дію закону, який зобов’язує неповнолітніх отримувати згоду батьків або дозвіл суду на проведення аборту. Позов проти цього закону подала організація Planned Parenthood Mar Monte, однак суд не підтримав її вимоги. Про це повідомляє Courthouse News.
Що передбачає закон
Закон, відомий як Senate Bill 510, був ухвалений ще у 1985 році, але нещодавно знову набув чинності. Він встановлює, що:
Аргументи Planned Parenthood
Правозахисники та юристи організації стверджували, що:
Також Planned Parenthood посилалася на те, що закон суперечив Конституції ще на момент ухвалення, адже тоді діяв прецедент Roe v. Wade.
Рішення суду
Суд відхилив аргументи позивачів, зазначивши:
Крім того, суд визначив, що Planned Parenthood може оскаржувати лише вимогу про повідомлення батьків, але не має юридичних підстав виступати від імені своїх пацієнтів щодо процедури судового дозволу.
Контекст
Раніше федеральний суд у Неваді скасував давню заборону на виконання цього закону, аргументуючи, що після Dobbs право на аборт більше не захищене Конституцією США.
Апеляційний суд Дев’ятого округу відмовився зупиняти дію закону, що й змусило Planned Parenthood подати позов до суду штату.
