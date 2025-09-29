Суд в США: аборт для несовершеннолетних возможен только с согласия родителей или решения суда

В США Окружной суд округа Кларк (штат Невада) отказался временно приостановить действие закона, который обязывает несовершеннолетних получать согласие родителей или разрешение суда на проведение аборта. Иск против этого закона подала организация Planned Parenthood Mar Monte, однако суд не поддержал ее требования. Об этом сообщает Courthouse News.
Что предусматривает закон
Закон, известный как Senate Bill 510, был принят еще в 1985 году, но недавно снова вступил в силу. Он устанавливает, что:
Аргументы Planned Parenthood
Правозащитники и юристы организации утверждали, что:
Также Planned Parenthood ссылалась на то, что закон противоречил Конституции еще на момент принятия, так как тогда действовал прецедент Roe v. Wade.
Решение суда
Суд отклонил аргументы истцов, отметив, что:
Кроме того, суд определил, что Planned Parenthood может оспаривать только требование об уведомлении родителей, но не имеет юридических оснований выступать от имени своих пациентов по вопросу процедуры судебного разрешения.
Контекст
Ранее федеральный суд в Неваде отменил давний запрет на исполнение этого закона, аргументируя, что после Dobbs право на аборт больше не защищено Конституцией США.
Апелляционный суд Девятого округа отказался приостанавливать действие закона, что и вынудило Planned Parenthood подать иск в суд штата.
