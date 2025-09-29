Суд в США: аборт для несовершеннолетних возможен только с согласия родителей или решения суда

Суд в Неваде отказался остановить действие закона, требующего от несовершеннолетних получить согласие родителей или разрешение суда на аборт.

В США Окружной суд округа Кларк (штат Невада) отказался временно приостановить действие закона, который обязывает несовершеннолетних получать согласие родителей или разрешение суда на проведение аборта. Иск против этого закона подала организация Planned Parenthood Mar Monte, однако суд не поддержал ее требования. Об этом сообщает Courthouse News.

Что предусматривает закон

Закон, известный как Senate Bill 510, был принят еще в 1985 году, но недавно снова вступил в силу. Он устанавливает, что:

несовершеннолетняя девушка, которая не состоит в браке и не эмансипирована, может сделать аборт только с согласия родителей или опекунов;

альтернативой является судебная процедура (judicial bypass), которая позволяет получить разрешение без участия родителей.

Аргументы Planned Parenthood

Правозащитники и юристы организации утверждали, что:

закон является слишком размытым и неясным, в частности в том, как врачам определять статус несовершеннолетней (замужем она или эмансипирована);

термин «разумные усилия» по уведомлению родителей не имеет четких стандартов;

существует риск произвольного преследования медиков и задержек в предоставлении помощи.

Также Planned Parenthood ссылалась на то, что закон противоречил Конституции еще на момент принятия, так как тогда действовал прецедент Roe v. Wade.

Решение суда

Суд отклонил аргументы истцов, отметив, что:

организация не доказала наличие конкретных случаев, когда судебная процедура не сработала;

термин «разумные усилия» не является проблемой, так как закон предусматривает дальнейшие шаги, если родителей невозможно уведомить;

после решения Верховного суда США по делу Dobbs v. Jackson (2022), которое отменило Roe v. Wade, оснований признавать закон неконституционным больше не существует.

Кроме того, суд определил, что Planned Parenthood может оспаривать только требование об уведомлении родителей, но не имеет юридических оснований выступать от имени своих пациентов по вопросу процедуры судебного разрешения.

Контекст

Ранее федеральный суд в Неваде отменил давний запрет на исполнение этого закона, аргументируя, что после Dobbs право на аборт больше не защищено Конституцией США.

Апелляционный суд Девятого округа отказался приостанавливать действие закона, что и вынудило Planned Parenthood подать иск в суд штата.

