Кабмін перерозподілив 23 млн грн на виплати за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

23,6 млн грн, виділені Мін’юсту на забезпечення захисту інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикційних органах, підуть на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Кабмін розпорядженням №1039-р здійснив перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству юстиції на 2025 рік у загальному фонді.

Так, на 23,6 млн зменшено їх обсягу за бюджетною програмою, призначеною для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, під час здійснення заходів, пов’язаних із створенням та впровадженням міжнародних юридичних механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини.

Натомість на 23,6 млн грн збільшено їх обсяг за бюджетною програмою «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн. Про це йдеться у переліку фіскальних ризиків, які перелічує Міністерство фінансів у додатках до законопроекту 14000 про Державний бюджет на 2026 рік.

Також нараховується 25 спорів за претензією іноземних інвесторів до держави України з нормативно визначеним 6-місячним строком їх врегулювання на досудовій стадії.

Крім того, за період з 1 січня 2025 року до 1 липня 2025 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив 86 рішень у справах проти України на загальну суму 2 420 157 євро, тобто близько 119 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

