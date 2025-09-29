Практика судов
Кабмин перераспределил 23 млн грн на выплаты по решениям зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины

13:41, 29 сентября 2025
23,6 млн грн, выделенные Минюсту на обеспечение защиты интересов Украины при урегулировании споров в зарубежных юрисдикционных органах, пойдут на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.
Кабмин распоряжением №1039-р осуществил перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству юстиции на 2025 год в общем фонде.

Так, на 23,6 млн уменьшен их объем по бюджетной программе, предназначенной для обеспечения защиты прав и интересов Украины при урегулировании споров, рассмотрении в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины, при осуществлении мероприятий, связанных с созданием и внедрением международных юридических механизмов возмещения ущерба, нанесенного вследствие международного вооруженного конфликта на территории Украины, а также обеспечения представительства Украины в Европейском суде по правам человека.

Взамен на 23,6 млн грн увеличен их объем по бюджетной программе «Платежи на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет по меньшей мере 600 млрд грн. Об этом говорится в перечне фискальных рисков, которые перечисляет Министерство финансов в приложениях к законопроекту 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.

Также насчитывается 25 споров по претензии иностранных инвесторов к государству Украина с нормативно определенным 6-месячным сроком их урегулирования на досудебной стадии.

Кроме того, за период с 1 января 2025 года до 1 июля 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 86 решений по делам против Украины на общую сумму 2 420 157 евро, то есть около 119 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

