С января по июль 2025 года ЕСПЧ принял 86 решений по делам против Украины на сумму более 119 млн грн — правительство

Минфин предупредил о фискальных рисках для бюджета из-за необходимости выплачивать средства по решениям Европейского суда по правам человека против Украины.

За период с 1 января 2025 года по 1 июля 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 86 решений по делам против Украины на общую сумму 2 420 157 евро, то есть около 119 млн грн. Об этом отмечает Минфин в сопроводительных документах к законопроекту 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.

Чиновники также подчеркнули необходимость, для уменьшения влияния на показатели государственного бюджета, осуществлять более основательный анализ мер, которые принимает Украина (таких как применение санкций или конфискация активов и т. д.) на предмет соответствия таких действий международному праву, проводить переговоры с юридическими советниками по уменьшению стоимости их услуг по юридическому представительству Украины по соответствующим делам и т. д.

Как отметило правительство, безусловное и надлежащее исполнение решений ЕСПЧ является одним из основных обязательств Украины как государства — члена Совета Европы. Неисполнение решения ЕСПЧ в течение установленного срока влечет за собой необходимость начисления и уплаты пени за каждый день такой просрочки, что приводит к дополнительным расходам государственного бюджета.

Кроме того, в соответствии с Правилами Комитета министров Совета Европы относительно контроля за выполнением решений ЕСПЧ и условий дружественного урегулирования от 10.05.2006 решения ЕСПЧ находятся на контроле у КМ СЕ до момента их полного выполнения.

Для обеспечения выполнения государством своих международных обязательств по Конвенции и в соответствии с Законом Украины средства, которые предусматриваются на меры, связанные с выполнением решений ЕСПЧ, направляются на:

выплаты денежных сумм по решениям ЕСПЧ, принятым против государства Украины, а именно — выплату присужденного заявителям (юридическим и физическим лицам) возмещения морального и/или материального ущерба, компенсации судебных и других расходов;

осуществление платежей, связанных с принятием мер по выполнению решений ЕСПЧ, а именно — оплату всех банковских услуг, в том числе при конвертации валюты, и т. д. и расходы на командировки.

По состоянию на 1.07.2025 расходы из государственного бюджета на выполнение решений ЕСПЧ составляли 130,2 млн грн, включая выплаты на основании решений Европейского суда, которые вынесены в предыдущие годы и подлежат исполнению в 2025 году.

Итак, в настоящее время существует высокая вероятность наступления фискальных рисков относительно необходимости дополнительного финансирования в текущем году для погашения задолженности на выполнение решений ЕСПЧ по делам против Украины, а также относительно необходимости дополнительного финансирования на оплату пени за просрочку выполнения решений ЕСПЧ.

ЕСПЧ в своей деятельности руководствуется Регламентом ЕСПЧ и не сообщает Правительству Украины о возможности принятия тех или иных решений в текущем году. Таким образом, Министерство юстиции не владеет информацией о поступлении, регистрации и рассмотрении заявлений ЕСПЧ до поступления их на обработку в Правительство Украины для предоставления соответствующих комментариев на запрос ЕСПЧ.

В решениях КМ СЕ неоднократно подчеркивалась безусловная обязанность стран — участниц Конвенции выплачивать присужденную Европейским судом сумму справедливой сатисфакции заявителям и/или их представителям. Аналогичное требование к выполнению решений ЕСПЧ предусмотрено пунктом 4 Мониторинга выплаты средств, присужденных в качестве справедливой сатисфакции: обзор текущей практики Комитета министров, утвержденного решением КМ СЕ CM/Inf/DH(2021)15 от 7 сентября 2021 года: «Комитет министров неоднократно указывал, что обязанность выполнять решения Суда является безусловной; государство не может полагаться на особенности своего национального законодательства для оправдания несоблюдения обязанностей, возложенных на него Конвенцией». Секретариат КМ СЕ контролирует своевременность и полноту выплаты такой сатисфакции.

В случае, если государством не будет выполняться решение ЕСПЧ, это приведет к международной правовой ответственности государства. В соответствии с Резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 2.10.2006 № 1516 ПАСЕ оставляет за собой право принимать соответствующие действия, в частности применить Правило 8 своего Регламента (то есть остановить полномочия национальной делегации) в случае невыполнения соответствующим государством требований, указанных в решениях Европейского суда.

Кроме того, у заявителей будет оставаться право обратиться в ЕСПЧ с жалобой на невыполнение предыдущего решения этого суда, вынесенного по их делу, что, как следствие, приведет к констатации Европейским судом нарушения обязанности государства выполнять окончательные решения ЕСПЧ и присуждению значительного возмещения, что станет дополнительной нагрузкой на государственный бюджет Украины.

Учитывая указанное, отмечает правительство, в 2026 году и последующих периодах может возникнуть потребность в дополнительном финансировании из государственного бюджета, в частности для:

проведения выплат незапланированных платежей в соответствии с решениями зарубежных юрисдикционных органов, что связано с принятием новых судебных решений против Украины;

погашения задолженности в соответствии с решениями зарубежных юрисдикционных органов, принятых против Украины в связи с несвоевременной оплатой основной суммы задолженности, на которую также начисляются проценты до момента ее погашения;

оплаты услуг квалифицированных юридических советников для защиты интересов Украины, стоимость услуг которых зависит, в том числе, от колебания курса иностранной валюты, в которой осуществляются расчеты с такими советниками.

Итак, для уменьшения влияния на показатели государственного бюджета фискальных рисков, связанных с принятием судебных решений, необходимо, в частности:

осуществление более основательного анализа мер, которые принимает Украина (такие как применение санкций/конфискация активов и т. д.) на предмет соответствия таких действий международному праву;

досудебное урегулирование споров по претензиям иностранных субъектов к государству Украина и недопущение (в рамках принятия всех возможных усилий) их перехода на стадию арбитражного рассмотрения;

самопредставительство (обеспечивает Минюст), включая защиту прав и интересов государства Украины, в случае нарушения ее прав иностранным субъектом, начиная как с подачи исковых заявлений в зарубежные юрисдикционные органы, так и на стадии судебного рассмотрения;

обеспечение надлежащей защиты прав и интересов государства Украина в делах, которые рассматриваются в зарубежных юрисдикционных органах, а также в ЕСПЧ, в том числе с участием иностранных юридических советников (в тех делах, в которых Минюст в связи с объективными причинами не в состоянии обеспечить самопредставительство), осуществление усиленного контроля за выполнением договорных обязательств иностранными юридическими советниками;

переговоры с юридическими советниками по уменьшению стоимости их услуг по юридическому представительству по соответствующим делам;

мониторинг изменений в потребности в расходах по тому или иному делу, поиск путей экономии и с учетом приоритетности обеспечения их перераспределения между такими делами;

принятие исчерпывающих мер, направленных на выполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины, в том числе ЕСПЧ, в установленные такими решениями сроки.

