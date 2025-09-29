Практика судів
Кабмін визначив Мінцифри головним розпорядником бюджету на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

15:00, 29 вересня 2025
До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.
Кабмін постановою від 25 вересня №1179 вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і впровадження Державної системи онлайн-моніторингу та електронних реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор, затвердженого постановою №748.

Так, уряд встановив, що головним розпорядником бюджетних коштів на створення цієї системи онлайн-моніторингу грального бізнесу відтепер є Мінцифри.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми буде Агентство ПлейСіті, яке належить до сфери управління Мінцифри.

До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.

Нагадаємо, раніше про те, що через затримку з введенням системи онлайн-моніторингу державний бюджет втратив у 2024 році близько 20 млрд грн, а у 2025 році – близько 10 млрд грн, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев за результатами засідання ТСК щодо ухилення від оподаткування в гральному бізнесі.

Слід зауважити, що у 2026 році на Міністерство цифрової трансформації уряд запланував 10,16 млрд грн видатків за загальним фондом, як випливає з проекту бюджету на 2026 рік (законопроект 14000). Це у 2,5 рази більше, ніж було передбачено початково прийнятим законом про державний бюджет на 2025 рік.

Так, у Бюджеті-2025 рік на Мінцифри спочатку було закладено 4,1 млрд грн.

Завдяки прийняттю закону №4571-IX від 20 серпня 2025 року бюджет Мінцифри зріс вдвічі – до 8,59 млрд грн.

А у проекті бюджету на 2026 рік закладено вже 10,16 млрд грн.

Основна частина цих коштів має піти на функціонування «Фонду розвитку інновацій» – майже 5 млрд грн, а також забезпечення виконання заходів з розвитку спеціальних інноваційних технологій – 2,42 млрд грн.

800 млн грн передбачено на реалізацію програми публічних інвестицій «Реалізація Національної програми інформатизації». 1,6 млрд грн планується витратити на електронне урядування, 80,7 млн грн – на забезпечення роботи Держагентства «ПлейСіті» (у 2025 році було 160,3 млн грн).

Втім, Мінцифри не єдине міністерство, де відбудеться зростання видатків.

Так, до 15,2 млрд грн пропонується збільшити у 2026 році бюджет Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК). Це майже на 5 млрд грн більше, ніж було передбачено при прийнятті бюджету на 2025 рік.

Автор: Наталя Мамченко

