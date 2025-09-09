Практика судів
Михайло Федоров пообіцяв, що система онлайн-моніторингу грального бізнесу запрацює у 2025 році, а у ТСК заявили про втрати бюджету у 30 млрд грн через її відсутність

14:14, 9 вересня 2025
Без системи онлайн-моніторингу грального бізнесу Податкова служба не може довести, що виплачувались саме виграші, а не повернення депозиту – Гетманцев.
Фото: Данило Гетманцев
Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня. Про те, що через затримку з введенням системи державний бюджет втратив у 2024 році близько 20 млрд грн, а у 2025 році – близько 10 млрд грн, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев за результатами засідання ТСК щодо ухилення від оподаткування в гральному бізнесі.

«Шокуючі суми декларування операторів. Вдумайтеся!

Нейтів Аппс при 7% від загального доходу по галузі виплачує 42% від всіх виграшів.

Поряд з цим найбільший оператор FavBet (36,2% ринку), за його даними, виплачує аж 0,03% від всіх виграшів галузі.

Схема працює так:

Хлопці оприбутковують на рахунок всі ставки через ПРРО, виплачують виграші, а потім, коли податкова донараховує податок, йдуть до суду (найсправедливіший суд у світі), на підставі того, що ДПС не може довести, що виплачувались саме виграші, а не повернення депозиту (хоча ця операція також не звільняється), і суд скасовує рішення ДПС про донарахування.

А податкова і не може це довести без системи онлайн-моніторингу, запуск якої блокує Мінцифри з його КРАІЛ-ами та Плейсіті.

Коло замкнулося. Вічний двигун працює на кишені шахраїв! А ми з вами маємо погодитись з тим, що 95%+ виграшів – це не виграші, а повернення депозитів. Тільки в 2024 році держава на цій схемі втратила 20,1 млрд грн податками. Цього року вже 10,2 млрд. Готуємо рішення ТСК» – вказав Гетманцев.

В свою чергу, перший віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що «перша версія системи онлайн-моніторингу грального бізнесу з’явиться в Україні до кінця 2025 року, в цей же період до неї почнуть підключатися оператори ринку»

«Це те, що також ніхто не міг зробити за останні 4-5 років. Ми вже закінчуємо тендер на цю систему. До кінця року буде перша версія цієї системи, до якої почнуть підключатися оператори ринку», - повідомив Федоров.

Як відомо, з початку 2025 року державну політику у сфері азартних ігор курує Мінцифри. У березні було створене підконтрольне Мінцифри Державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity, яке замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

PlayCity 2 вересня оголосило тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор і почало приймати пропозиції. Очікувана вартість закупівлі – 30 млн грн.

Раніше повідомлялося, що систему онлайн-моніторингу повинні були запустити у промислову експлуатацію до 30 вересня. Втім, вочевидь, терміни будуть посунуті.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев заявив, що досі не поновлені перевірки грального бізнесу.

Автор: Наталя Мамченко

