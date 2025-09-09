Практика судов
Михаил Федоров пообещал, что система онлайн-мониторинга игорного бизнеса заработает в 2025 году, а во ВСК заявили о потерях бюджета в 30 млрд грн из-за ее отсутствия

14:14, 9 сентября 2025
Фото: Даниил Гетманцев
Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен только 2 сентября. О том, что из-за задержки с введением системы государственный бюджет потерял в 2024 году около 20 млрд грн, а в 2025 году – около 10 млрд грн, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев по результатам заседания ВСК по уклонению от налогообложения в игорном бизнесе.

«Шокирующие суммы декларирования операторов. Вдумайтесь!

Нейтив Аппс при 7% от общего дохода по отрасли выплачивает 42% от всех выигрышей.

Наряду с этим крупнейший оператор FavBet (36,2% рынка), по его данным, выплачивает аж 0,03% от всех выигрышей отрасли.

Схема работает так:

Ребята оприходуют на счет все ставки через ПРРО, выплачивают выигрыши, а потом, когда налоговая доначисляет налог, идут в суд (самый справедливый суд в мире), на основании того, что ГНС не может доказать, что выплачивались именно выигрыши, а не возврат депозита (хотя эта операция также не освобождается), и суд отменяет решение ГНС о доначислении.

А налоговая и не может это доказать без системы онлайн-мониторинга, запуск которой блокирует Минцифры с его КРАИЛ-ами и Плейсити.

Круг замкнулся. Вечный двигатель работает на карманы мошенников! А мы с вами должны согласиться с тем, что 95%+ выигрышей – это не выигрыши, а возвраты депозитов. Только в 2024 году государство на этой схеме потеряло 20,1 млрд грн налогами. В этом году уже 10,2 млрд. Готовим решение ВСК», – указал Гетманцев.

В свою очередь, первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что «первая версия системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса появится в Украине до конца 2025 года, в этот же период к ней начнут подключаться операторы рынка».

«Это то, что также никто не мог сделать за последние 4-5 лет. Мы уже заканчиваем тендер на эту систему. До конца года будет первая версия этой системы, к которой начнут подключаться операторы рынка», - сообщил Федоров.

Как известно, с начала 2025 года государственную политику в сфере азартных игр курирует Минцифры. В марте было создано подконтрольное Минцифры Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity, которое заменило предыдущего регулятора — Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

PlayCity 2 сентября объявило тендер на разработку государственной системы онлайн-мониторинга азартных игр и начало принимать предложения. Ожидаемая стоимость закупки – 30 млн грн.

Ранее сообщалось, что систему онлайн-мониторинга должны были запустить в промышленную эксплуатацию до 30 сентября. Впрочем, очевидно, сроки будут сдвинуты.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев заявил, что до сих пор не возобновлены проверки игорного бизнеса.

Автор: Наталя Мамченко

